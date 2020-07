El Chiringuito – 65 milioni all’anno per 4 stagioni a Messi: ecco il piano dell’Inter

El Chiringuito Tv ha svelato quale è il piano dell’Inter per Lionel Messi: 65 milioni all’anno per quattro stagioni

La nota trasmissione tv spagnola, El Chiringuito Tv, ha svelato il piano dell‘Inter per portare Lionel Messi in nerazzurro. La trasmissione spagnola, che qualche settimana fa aveva sganciato la bomba su Hakimi, ha spiegato che per il sei volte Pallone d’Oro è pronto un contratto astronomico, ricalcando quanto scritto questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

65 milioni all’anno per 4 stagioni. Questo il ricchissimo contratto messo sul piatto dal club nerazzurro. Secondo El Chiringuito l’Inter si sta impegnando a trattare il trasferimento dell’argentino e vorrebbe creare un progetto intorno a Messi. L’operazione sarebbe “facilitata” dai cattivi rapporti tra la stella argentina e il presidente Bartomeu.