Elezioni in Brasile: guai per Neymar con il fisco?

L’elezione di Lula in Brasile potrebbe essere l’ennesimo problema di Neymar: il calciatore dovrebbe milioni al fisco brasiliano

L’elezione di Lula in Brasile come presidente potrebbe essere un problema, l’ennesimo, per Neymar, che nei festeggiamenti degli elettori del presidente brasiliano, è stato spesso chiamato in causa. Vai a fare in c… e Ora dovrai dichiarare i tuoi redditi tra i cori più cantati dai sostenitori di Lula.

Lo stesso Lula aveva chiamato in causa O’Ney, parlando di un condono fatto dal governo Bolsonaro per alcuni debiti con il fisco.