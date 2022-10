Lula contro Neymar: «Vota Bolsonaro perché gli ha condonato un debito»

Il candidato alla presidenza del Brasile, Lula, ha parole non tenere verso Neymar, che in più occasioni ha dato endorsement a Bolsonaro

Il 30 ottobre il Brasile andrà al voto per il ballottaggio presidenziale tra l’uscente Bolsonaro e l’ex presidente Lula. Molti calciatori brasiliani hanno appoggiato il candidato di destra, Bolsonaro, tra i quali Neymar. Ed è proprio O’Ney l’obiettivo delle critiche di Lula. Di seguito le sue parole.

«Penso che Neymar abbia paura che, se vinco le elezioni, verrà reso noto l’importo che Bolsonaro gli ha perdonato per l’imposta sul reddito. Ovviamente Bolsonaro ha fatto un accordo con il padre di Neymar e ora ha un problema con l’imposta sul reddito in Spagna, ma le tasse non sono un problema per un presidente, sono un problema per il fisco, non è un problema mio».