Emergenza Coronavirus, Ulivieri: «Giusto che il calcio provi a ripartire»

Ulivieri, presidente dell’AIA, ha espresso il suo parere sulla possibilità di riprendere il campionato di Serie A

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha parlato della ripresa della Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

«E’ giusto che il calcio provi a ripartire, per rispetto dei lavoratori: se le fabbriche riaprono, vedremo come e quando, sarebbe ingiusto. Chi fa parte di questo mondo ha molte più tutele. Anche l’azienda calcio ha questo dovere, la disponibilità da parte di tutti c’è, ma dovremo vedere se ci saranno le condizioni. Spadafora? Tendenzialmente mi garba perché ha un occhio particolare per l’associazionismo sportivo, per i movimenti di base, per il dilettantismo. Poi che si sia fatto qualche errore è normale, l’hanno commesso tutti finché la situazione non è diventata chiara. In linea generale promuovo l’azione fatta da questo Governo».