Empoli, Andreazzoli: «Problemi nella notta, ma chi giocherà si farà valere»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato prima del fischio d’inizio della sfida contro il Verona

Ai microfoni di Dazn, Aurelio Andreazzoli ha parlato prima di Verona-Empoli.

DICHIARAZIONI – «E’ un modo di giocare un po’ diverso da quello che viene usato normalmente, i giocatori possono partecipare alla manovra in massa. E’ molto produttivo ed estetico e per questo voglio che i ragazzi si esprimano così. Fino all’altro ieri li ho trovati molto bene, poi stanotte abbiamo avuto alcuni problemi gastrointestinali e non è stata una trasferta agevole per noi. Ma comunque non abbiamo solo undici titolari, chi giocherà si farà valere».