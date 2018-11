Empoli-Atalanta highlights e gol, i momenti salienti della gara valida per la 13ª giornata della Serie A 2018/2019

Le azioni principali della sfida valida per il 13° turno della Serie A 2018/2019. Un match importante per entrambi le squadre: i toscani cercano punti per l’obiettivo salvezza, i bergamaschi vogliono continuare a sognare il quarto posto in classifica che vorrebbe dire Champions League.

La gara è diretta dall’arbitro Manganiello di Pinerolo. Ecco i gol e gli highlights di Empoli-Atalanta:

EMPOLI-ATALANTA – Remo Freuler era nel posto giusto al momento giusto, il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all’interno dell’area e da li riesce a segnare sulla destra.