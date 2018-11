Empoli-Atalanta, autogol Masiello o gol La Gumina? – 25 Novembre, 17.05

E’ arrivata da poco l’ufficialità della Lega Serie A. Il secondo gol dell’Empoli è stato attribuito a Masiello dell’Atalanta. E’ stata perciò cambiata la precedente decisione.

Nella ripresa di Empoli-Atalanta, gli azzurri pareggiano i conti con La Gumina: dal replay però sarebbe autogol di Masiello – VIDEO

Al 23′ del secondo tempo, l’Empoli pareggia i conti per 2-2 rimontando quindi le due reti di svantaggio del primo tempo. Ma c’è un giallo sul gol del pareggio degli azzurri. Di chi è la rete del 2-2? Secondo la Lega Serie A la rete è di La Gumina, ma secondo invece altri siti, quali Fantagazzetta, la rete sarebbe un autogol di Masiello dell’Atalanta. Chi avrà ragione? In un primo momento il gol è stato attribuito a La Gumina che avrebbe così trovato la sua personale doppietta. Eppure, in un secondo momento, rivisto al replay, il gol sarebbe invece di Masiello dell’Atalanta.

Se si riguarda infatti il video, si vede nettamente come il difensore dell’Atalanta si trascini il pallone in porta quando invece la palla stava scivolando dall’altra parte del campo. In questo caso la rete è perciò da attribuire all’auto-gol di Masiello e non a La Gumina.