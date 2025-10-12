Empoli, cambio in panchina: al posto di Pagliuca è favorito quel tecnico - Calcio News 24

Empoli cambia guida: Pagliuca esonerato, Dionisi favorito per il ritorno

In casa Empoli è arrivata una svolta decisa: la società ha deciso di esonerare Guido Pagliuca nonostante la recente vittoria contro il Sudtirol. Il progetto tecnico, secondo la dirigenza azzurra, avrebbe ormai esaurito la sua spinta, spingendo il club a cercare una nuova guida per invertire la rotta. Tra le opzioni sul tavolo, il nome più caldo è quello di Alessio Dionisi, pronto a tornare al Castellani dopo la stagione 2020/21.

La conferma dell’esonero di Pagliuca dovrebbe arrivare nelle prossime ore: i vertici dell’Empoli hanno accelerato le procedure e stanno lavorando per definire l’accordo con il nuovo allenatore. La trattativa con Dionisi è già in fase avanzata: il tecnico, attualmente in forza al Palermo, sta trattando la risoluzione del contratto con i siciliani per poter accettare l’offerta azzurra. Appena tutto sarà sistemato, Empoli potrà ufficializzare l’avvicendamento.

Il ritorno di Dionisi all’Empoli non sarebbe un’operazione inedita: era stato l’allenatore che aveva guidato la squadra alla promozione in Serie A nella stagione 2020/21. Il legame con il club toscano è forte, e l’obiettivo ora sarà rilanciare una squadra che al momento occupa una posizione defilata in classifica, con nove punti ottenuti in otto giornate, frutto di due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

Per l’Empoli, questo cambio in panchina rappresenta un’operazione ragionata: la società vuole dare una scossa e ristabilire identità e stimoli. La classifica non è drammatica, ma la dirigenza non può permettersi di aspettare troppo. Con Dionisi si punta a ridefinire lo spirito della squadra, consolidare risultati e avviare una nuova fase competitiva sotto la guida di un allenatore che conosce bene l’ambiente e i valori del club.

In questa pagina di transizione, l’Empoli dovrà gestire anche l’aspetto psicologico: motivare i giocatori, recuperare certezze e dare continuità nel processo di crescita. Il ritorno di Dionisi è visto come una scommessa sul progetto a medio termine, non solo una soluzione tampone.

Se tutto andrà secondo i piani, l’annuncio arriverà presto e l’Empoli potrà voltare pagina con una guida che ha già scritto pagine importanti nella storia recente del club. Il ritorno del tecnico potrà rappresentare il punto di partenza per il rilancio della squadra toscana.

