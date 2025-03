Corsi si prepara alla semifinale di Coppa Italia: «Orgogliosi di far sognare tutta Empoli. Salvezza o trofeo? Dico che...» - Calcio News 24

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Bologna

Al Corriere Fiorentino, il portiere dell’Empoli Corsi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della Coppa Italia.

«La differenza tra Coppa e Campionato si può interpretare in tante maniere, compreso il fatto che in Coppa abbiamo fatto giocare tanti giovani e quelli che avevano bisogno di minutaggio e la squadra ha avuto uno spirito battagliero che ha messo in difficoltà ogni avversario. Per arrivare a questa semifinale non abbiamo rubato nulla ma abbiamo avuto un pizzico di fortuna che nel calcio fa la sua parte. Sono sogni a cui io non do tanto spazio perché a cavallo della doppia sfida di Coppa, dobbiamo giocare con Cagliari, Venezia e poco dopo con il Parma, tutte partite di un’importanza fondamentale per il nostro presente e il nostro futuro. Ora che stiamo partendo con lo stadio, sarebbe un peccato non rimanere in Serie A. Cosa scelgo tra un trofeo e la salvezza? Sicuramente la salvezza»