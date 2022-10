Empoli in campo per preparare la sfida alla Juve

L’Empoli in campo oggi per iniziare la preparazione alla sfida di campionato contro la Juventus in trasferta

Juventus Empoli aprirà venerdì sera l’undicesima giornata di Serie A e la formazione di Zanetti oggi è tornata in campo in vista della trasferta con i bianconeri.

Secondo quanto riportato da La Nazione non dovrebbero esserci particolari novità per quanto riguarda l’infermeria, con Akpa Akpro, Grassi e Ismajli ancora fermi. In regia invece si lavora per provare a recuperare Marin, che non aveva giocato dal primo minuto contro il Monza per alcuni problemi alla schiena.