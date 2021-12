Empoli, infortunio Haas: forte dolore al ginocchio. Le condizioni

Infortunio Haas: preoccupazione in casa Empoli per le condizioni fisiche dell’attaccante, uscito in barella contro il Verona

Pessime notizie per l’Empoli, in occasione del match di Coppa Italia contro il Verona. Dopo appena tre minuti di gioco, Nicolas Haas è stato costretto alla sostituzione per via una forte distorsione al ginocchio.

Il classe ’96 svizzero, infortunatosi senza subire alcun contrasto, ha lasciato lo stadio in barella. Verrà immediatamente sottoposto ad accertamenti clinici.