Empoli-Juventus in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere l’anticipo della 10a giornata di Serie A

Empoli-Juventus è l’anticipo delle 18 della decima giornata di Serie A. La gara, in programma alo stadio Carlo Castellani sabato 27 ottobre alle ore 18, è un testa coda in classifica. I padroni di casa, difatti, sono in fondo alla classifica in piena zona retrocessione con solo 6 punti conquistati in 9 gare, mentre i bianconeri viaggiano ad un ritmo sostenuto occupando la prima posizione con 25 punti. I toscani sono, dunque, a caccia di punti per cercare di risollevarsi, mentre la formazione di Allegri, reduce dalla vittoria in Champions League contro il Manchester United, vuole allungare il distacco sul Napoli, attualmente di 4 punti. Empoli-Juventus sarà trasmessa da Sky in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport HD (202 e 251 del Box set). La partita sarà visibile anche attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Inoltre anche gli abbonati a NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick) potranno seguire la sfida. Infine l’anticipo potrà essere seguito anche su Rai Radio 1ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Empoli-Juventus

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 27 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 18:00

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – Sky Sport HD – NOW TV

Stadio: Stadio Carlo Castellani (Empoli)

Arbitro: Calvarese di Teramo

Empoli-Juventus: le probabili formazioni

QUI EMPOLI – La formazione bianco-blu ha assoluto bisogno di punti per cercare di abbandonare la zona rossa della classifica ed acciuffare a fine stagione la salvezza. La partita contro la Juventus è sicuramente una delle più difficili della stagione ma il tecnico Andreazzoli proverà il colpaccio. L’allenatore opterà probabilmente per il solito 4-3-2-1 con gli stessi effettivi che nell’ultimo turno di campionato hanno affrontato il Frosinone. In porta andrà dunque, confermato Provedel dietro la linea difensiva formata da Di Lorenzo, Silvestre, Maietta e Antonelli. A centrocampo davanti la retroguardia giocheranno Krunic, Capezzi e Acquah, mentre Zajc andrà a fare il trequartista dietro la coppia offensiva Caputo-La Gumina.

QUI JUVENTUS – La squadra bianconera, dopo il pareggio interno contro il Genoa nell’ultima giornata, vuole ritrovare il successo in campionato per scappare in classifica e lasciare dietro le rivali, su tutte il Napoli a meno 4 punti. Il tecnico Allegri punterà sempre sul 4-3-3 ma, dopo la vittoria contro il Manchester United in Champions, potrebbe lasciare a riposo qualche giocatore optando per il turnover. In porta confermato Szczesny, mentre De Sciglio e Benatia, sostituiranno Cancelo e Bonucci al fianco di Chiellini ed Alex Sandro.A centrocampo nessun cambio rispetto a Manchester con in campo Bentancur, Pjanic e Matuidi. Infine nel tridente offensivo con Dybala e Cristiano Ronaldo potrebbe giocare Bernardeschi.

PROBABILE FORMAZIONE EMPOLI (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Antonelli; Krunic, Capezzi, Acquah; Zajc; Caputo, La Gumina. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, C. Ronaldo. Allenatore: Massimiliano Allegri.