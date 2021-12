L’Empoli chiude l’anno solare impilando soddisfazioni: dalla promozione in A con Dionisi al ritorno di Andreazzoli i toscani regalano emozioni

Dalla promozione in Serie A della scorsa primavera ad oggi ne è passata di acqua sotto i ponti empolesi. Eppure le cose sono andate sempre migliorando, visto il calcio di gran qualità proposto dall’Empoli in questa prima metà di stagione. Un piazzamento in classifica dal sapore europeo e record di reti nel mirino, il ritorno di Andreazzoli dopo l’addio del promettente tecnico Dionisi, dominatore della scorsa Serie B, ha avuto il successo che il presidente Corsi probabilmente non avrebbe mai previsto nella vita.

SCUOLA EMPOLI – Non ci sono molti altri modi di definire l’universo Empoli, se non una delle principali scuole di calcio in Italia, una vera accademia. I toscani scommettono da sempre su talento e qualità e questo è sempre un punto a favore, che anche nelle stagioni in cui ha incontrato più difficoltà nel massimo campionato italiano non ha mai deluso il club di Corsi, sempre battagliero e propositivo.

PAGELLONE – Un voto in pagella per l’Empoli nel 2021? Almeno un 8 pienissimo. E siamo certi che da qui alla fine i ragazzi di Andreazzoli, con alcuni già pronti con la valigia per fare salti in stile Paredes-Bennacer-Zielinski-Di Lorenzo. Una fucina di talenti e un Empoli che finalmente potrà dire la sua e sognare qualcosa in più di una salvezza che questo club meriterebbe ad honorem.