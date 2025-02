Empoli Milan, Marelli spiega il rosso a Tomori e Marianucci: «Quello del rossonero paradossale, ecco cosa dice il regolamento e anche sul toscano qualche dubbio»

Le parole di Luca Marelli nella moviola di Empoli Milan, in particolare per le espulsioni di Tomori e Marianucci e l’utilizzo del VAR nei due episodi

Luca Marelli a DAZN ha commentato la moviola di Empoli Milan, spiegando la decisione di Pairetto sul rosso a Tomori prima e Marinucci poi e il ruolo del VAR nelle decisioni dell’arbitro.

ESPULSIONE TOMORI – «Il fallo è evidente, sia per imprudenza che per l’azione pericolosa (spa). Non ci sono dubbi sull’entità del fallo, ma la posizione di partenza di Colombo è sospetta, la sensazione è che ci sia mezza figura di Colombo. Non c’è la ricostruzione del fuorigioco semiautomatico perché non è un episodio da Var. Paradossalmente se Tomori fosse stato espulso direttamente, per rosso, il VAR sarebbe potuto intervenire. Invece così il VAR non può fare nulla, anche se dovesse accorgersi che il fuorigioco c’è. Si sta già discutendo all’IFAB su questi episodi, quelli legati alle seconde ammonizioni».

ESPULSIONE MARIANUCCI – «L’episodio qualche dubbio lo lascia, non tanto sulle decisioni ma sull’on-field-review. Il gesto di Marianucci è sicuramente volontario, lo si capisce dall’atteggiamento del giocatore che si mette sulla difensiva ancor prima che Pairetto se ne accorga. Col tacco destro tocca sulla coscia di Gimenez. Mi trovo d’accordo con la decisione di Serra sul richiamare Pairetto al monitor perché questi episodi non hanno niente a che fare col calcio. Gimenez viene ammonito perché nel protocollo è previsto che se un arbitro, guardando l’episodio per il quale è stato chiamato, si accorge che c’è un’altra sanzione disciplinare non vista in diretta la può comminare».