Empoli Sassuolo, la sfida green della Serie A

Alle ore 15 in Serie A andrà in scena la sfida tra Empoli e Sassuolo, due squadre green e con uno sguardo al futuro, diversi i giovani da Nazionale.

Parisi e Baldanzi titolari da una parte, Pinamonti, Frattesi e D’Andrea dall’altro. Tutti talenti che anche la Nazionale sta mettendo sotto osservazione per il futuro. Tra le fila azzurre in panchina anche Fazzini, Degl’Innocenti e Cambiaghi, altri tre diamanti grezzi da far crescere con serenità e tranquillità. Una sfida green dal sapore di azzurro quella fra i toscani e gli emiliani.