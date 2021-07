Empoli, Stulac: «Siamo un gruppo speciale, queste partite ci servono»

Leo Stulac ha parlato al termine dell’amichevole contro il Pontedera: queste le parole del centrocampista dell’Empoli

«Bello tornare in campo, abbiamo aspettato un po’ per giocare. E’ stata una partita difficile sotto l’aspetto fisico. Facciamo molti allenamenti e siamo un po’ stanchi, ma ci serve per migliorare e mettere benzina. Campionato? Dobbiamo esser tranquilli e allenarci come facciamo, poi vedremo. Gruppo? Sicuramente ci ha dato tanto e anche quest’anno sarà uguale. Siamo un gruppo speciale e dobbiamo continuare così».