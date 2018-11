Empoli-Udinese highlights e gol: le azioni salienti del match della 12ª giornata della Serie A 2018/2019

Allo stadio «Castellani» di Empoli, per il 12° turno della Serie A 2018/2019, va in scena Empoli-Udinese. Sfida salvezza tra i gialloblù del nuovo allenatore Iachini, penultimi in classifica a pari punti (6) con il Frosinone, ed i friulani di Velazquez, al momento sedicesimi a quota 9 con 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Il ruolino di marcia empolese è di una vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte. La gara di Empoli è diretta dall’arbitro Giacomelli di Trieste, il quale ha diretto 7 volte i toscani (1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte). Sono 4 i precedenti con i bianconeri (1 pareggio e 3 sconfitte). Ecco i gol e gli highlights di Empoli-Udinese.

EMPOLI-UDINESE 1-0: toscani avanti con una fantastica azione corale conclusa dalla rete di Zajc.

EMPOLI-UDINESE 2-0: è Caputo a siglare il raddoppio per la squadra di casa! L’attaccante sfrutta bene una deviazione su angolo e batte a rete

EMPOLI-UDINESE 2-1: i bianconeri accorciano le distanze con la bellissima rete di Pussetto, abile a deviare in rete un cross dalla sinistra

But de Caputo de la tête qui double la mise pour Empoli

2-0 #EmpoliUdinesepic.twitter.com/hRIDIRu6kP — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) November 11, 2018