Empoli, Zanetti: «Vittoria arrivata nella partita in cui abbiamo sofferto di più»

L’allenatore dell’Empoli Zanetti ha analizzato la vittoria contro il Bologna

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria contro il Bologna.

VITTORIA – «Inseguivamo la vittoria da un po’ di tempo ed è arrivata nella partita in cui abbiamo sofferto di più. Felice per Bandinelli, se va in area il pallone poi gli arriva. Il Bologna nel secondo tempo meritava sicuramente almeno un gol. Anche oggi siamo stati imprecisi e rischiavamo di non portare a casa il risultato».

VICARIO – «Non mi prendo nessun merito, ma va tutto a lui e al preparatore dei portieri. Con Guglielmo ho un rapporto straordinario e anche oggi ha fatto vedere di meritare la chiomata di Mancini».

PARISI – «Parisi è pronto per la Nazionale, lo dimostra la continuità che ha in campo. Lui deve pensare a migliorarsi giorno dopo giorno e il resto verrà da se».