3 ore ago

En-Nesyri Juve, blitz decisivo per l’attaccante: l’affare è in chiusura! Svelate le cifre dell’operazione per accontentare Spalletti

La Juventus ha deciso di non attendere oltre: è il momento dell’affondo decisivo per regalare il nuovo centravanti a Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Vecchia Signora ha rotto gli indugi organizzando un vero e proprio blitz a Istanbul. L’obiettivo è chiaro: chiudere la trattativa con il Fenerbahce e portare immediatamente il rinforzo a Torino.

Il protagonista della missione diplomatica è Claudio Ottolini: il Direttore Sportivo dei piemontesi è volato direttamente in Turchia con il mandato di tornare in Italia con l’accordo firmato in tasca. La strategia del club è delineata e non prevede perdite di tempo: la società vuole evitare lungaggini burocratiche che potrebbero complicare i piani, mettendo subito il giocatore a disposizione dello staff tecnico in vista di un calendario sempre più fitto. L’oggetto del desiderio è Youssef En-Nesyri, il possente centravanti marocchino, ex Siviglia, noto per la sua straripante fisicità e per essere letale nel gioco aereo.

L’intesa economica tra le parti è ormai ai dettagli, grazie a una proposta articolata che ha convinto il club di appartenenza. L’operazione è strutturata su un prestito oneroso immediato di 5 milioni di euro: una cifra molto alta per un titolo temporaneo, che testimonia la volontà ferrea dei Bianconeri di chiudere l’affare. A questa somma si aggiungerà un diritto di riscatto fissato a 19 milioni, da esercitare al termine della stagione per l’acquisizione definitiva. La struttura finanziaria include anche una parte variabile legata ai bonus per obiettivi di squadra e personali. Luciano Spalletti, tecnico toscano che ha bisogno di un’alternativa tattica di peso per scardinare le difese chiuse, attende fiducioso: l’arrivo della “torre” marocchina è la priorità assoluta per completare il reparto avanzato.

