En-Nesyri, ma dove si trasferirà l’attaccante? Tre club sulle sue tracce: ecco quando prenderà la decisione definitiva. Ultimissime

En-Nesyri ha attivato un rebus attorno al suo futuro: tre club lo vogliono, ecco quando prenderà la decisione definitiva sulla prossima destinazione

Le prossime ore saranno decisive per conoscere la prossima destinazione di Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino è pronto a sciogliere le riserve sul suo futuro. Quella che sembrava una corsa a due tutta italiana si è improvvisamente trasformata in una bagarre internazionale. Se fino a ieri Napoli e Juventus sembravano le uniche reali pretendenti pronte a darsi battaglia per il centravanti, un nuovo “squalo” è entrato nelle acque del mercato: l’Aston Villa.

Il blitz: contatto nelle ultime 24 ore

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club di Birmingham ha effettuato un inserimento lampo. Nelle ultime 24 ore, la dirigenza dei Villans ha alzato la cornetta per contattare l’entourage di En-Nesyri e manifestare un interesse concreto. La mossa rischia di scompigliare i piani delle italiane. Napoli e Juventus restano fortemente interessate e in piena corsa, ma la potenza economica della Premier League rappresenta una minaccia da non sottovalutare.

L’intreccio con Tammy Abraham

L’assalto a En-Nesyri è strettamente legato a un’altra trattativa calda sull’asse Inghilterra-Turchia. L’Aston Villa, infatti, sta lavorando da giorni per riportare in patria Tammy Abraham. Stando alle indiscrezioni di Romano, il club inglese ha già raggiunto un accordo di massima con l’ex attaccante della Roma (oggi al Beşiktaş), che ha già dato il suo ok al trasferimento. Tuttavia, manca ancora l’intesa definitiva con il club turco per liberare il giocatore. In questo scenario di incertezza, l’Aston Villa non vuole farsi trovare scoperta: la telefonata per En-Nesyri potrebbe essere una mossa cautelativa nel caso in cui l’affare Abraham dovesse complicarsi con il Besiktas. Il marocchino deciderà presto: la Serie A attende con il fiato sospeso.