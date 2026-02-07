Calcio Estero
Endrick brilla al Lione, Ancelotti pronto a lanciarlo da titolare col Brasile? L’indiscrezione dalla Francia
La scommessa del prestito si è rivelata vincente. Endrick, il prodigio brasiliano classe 2006, ha ritrovato smalto e continuità con la maglia dell’Olympique Lione, lasciandosi alle spalle i mesi in chiaroscuro vissuti alla corte dei Blancos. Il rendimento in Ligue 1 ha immediatamente riattivato i radar di Carlo Ancelotti: il Commissario Tecnico della Seleção ha osservato con attenzione la crescita del suo pupillo lontano dal “Bernabeu”.
Dopo le anticipazioni spagnole di El Chiringuito su una probabile convocazione per la sosta di marzo, dalla Francia arrivano conferme ancora più significative. Secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano L’Equipe, il 19enne non si limiterà a fare numero: è destinato a partire titolare al centro dell’attacco verdeoro nelle prestigiose amichevoli contro Francia e Croazia. L’esperienza con Les Gones ha restituito al calcio mondiale un talento cristallino, ora pronto a riprendersi la scena internazionale da protagonista.
