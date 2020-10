Eredivisie, incredibile record dell’Ajax: 13-0 al Venlo!

Pomeriggio storico in Eredivisie, il massimo campionato olandese: l’Ajax ha infatti stabilito il record per la vittoria più larga mai realizzata con un incredibile 13-0 sul campo del Venlo

Indubbiamente la Eredivisie ci ha abituati a risultati rotondi e difese allegre, ma quanto realizzato dall’Ajax sul campo del VVV Venlo è stato semplicemente pazzesco.

I ragazzi di Ten Hag hanno infatti battuto il record per la vittoria più ampia mai realizzata, battendo il proprio primato risalente al 1972 quando il lancieri superarono il Vitesse 12-1. Quattro reti per Traore, tre per Huntelaar, due per Ekkelenkamp, una ciascuno per Tadic, Martinez, Antony e Blind a confezionare la storica impresa. E martedì c’è la sfida spettacolo contro l’Atalanta di Gasperini…