Eredivisie, l’Ajax vince con 4 gol e 4 segnali in vista del Feyenoord

Tutto sull’ultima sfida di campionato dell’Ajax in vista del big match contro il Feyenoord. I dettagli ed i numeri

A una settimana dal primo dei due confronti col Feyenoord che decideranno la stagione – il secondo ci sarà in coppa d’Olanda a inizio aprile – l’Ajax ha conquistato 3 punti con una certa facilità contro l’Heerenveen. Segnando 4 gol e lanciando altrettanti segnali.

1) La continuità. Quello di oggi è il settimo successo di fila da quando la squadra è passata da Schreuder a Heitinga. I campioni d’Olanda sono tornati a essere una macchina da gol, che viaggia alla media di 2,8 a gara in Eredivisie. I limiti mostrati in Europa, prima in Champions League e poi in Europa League con l’eliminazione da parte dell’Union Berlino, sono reali, ma a livello nazionale non c’è una squadra altrettanto efficace quando si arriva in zona gol. Con un Kudus, oggi in rete al primo pallone capitatogli, che è entrato in quella dimensione nella quale fare la differenza sta iniziando a essere la normalità.

2) Il gioco. Anche il Feyenoord poche giornate prima ha vinto sul campo dei frisoni andando al riposo su un doppio vantaggio: 2-0. L’Ajax lo ha fatto con un più rotondo 3-1 e ha chiuso sul 4-2, ma quel che più conta è stato il gioco espresso nella fase iniziale dell’incontro. In 8 minuti, dall’undicesimo al diciannovesimo, i lancieri hanno segnato 3 reti. E dopo quella di Kudus, che ha messo dentro una palla vagante, la conclusione dal limite di Alvarez e l’acuto di Bergwijn con delizioso scambio con Tadic hanno messo insieme determinazione e qualità. Un patrimonio da spendersi nel De Klassikier, con un buon margine di sicurezza che sarà in grado di fruttare qualcosa.

3) Potevano essere di più. Nella ripresa ha colpito anche Taylor. Quattro marcatori diversi con l’aggiunta di due legni: uno di Bergwijn nel primo tempo (e data l’azione con tunnel sarebbe stato candidabile a gol dell’anno); uno con Brobbey di testa e in quesyo caso poteva fare meglio.

4) Problema portieri. A gennaio l’Ajax ha operato sul mercato per correggere una sensazione d’insufficienza nel ruolo più delicato che ci sia. Ma oggi Rulli, con le due uscite nella terra di nessuno che sono costate altrettanti gol, ha fatto pensare che l’ex Villarreal non sia tanto meglio dell’accantonato Pasveer.