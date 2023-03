Eredivisie, vietato fallire per le big: 24ª giornata in diretta su Mola

Feyenoord-Groningen e Ajax-Nec Nijmegen, le big non possono sbagliare: 24ª giornata di Eredivisie giornata in diretta su Mola

Alle porte la 24ª giornata di Eredivisie, la massima serie del calcio olandese è in diretta esclusiva su Mola. Il Feyenoord è in testa con 52 punti, inseguono Ajax (49), AZ Alkmaar (47) e PSV Eindhoven (46). In questo turno, le grandi hanno affrontano squadre apparentemente abbordabili, ma il livello di attenzione deve restare massimo.

A gennaio il Feyenoord ha superato il Groningen per 0-2 a Euroborg. I verdi sono a caccia di punti salvezza, ma i rotterdammers, freschi di passaggio di turno in semifinale di coppa d’Olanda, tra le mura amiche sono quasi infallibili. La squadra di Arne Slot ha infilato 16 risultati utili consecutivi, ma non può sentirsi al sicuro: l’Ajax è a -3.

L’inciampo dell’andata contro il NEC Nijmegen (1-1) deve essere un campanello d’allarme per l’Ajax, che vuole tenere il passo della capolista Feyenoord. Con Heitinga in panchina, i lancieri hanno dato segnali di ripresa dal punto di vista della proposta calcistica e soprattutto del risultato: l’obiettivo è dare continuità.

L’AZ Alkmaar vuole confermare la nomea di mina vagante dell’Eredivisie. I kaaskoppen hanno reagito bene alla sconfitta scottante contro il Feyenoord, spuntandola per 2-1 in casa sul Cambuur. Ora l’avversario è il Vitesse, squadra in ripresa dopo l’arrivo di mister Philip Cocu. Vitesse-AZ Alkmaar è una partita dal risultato incerto, ma la formazione di Pascal Jansen è favorita.

Con la vittoria contro il Twente, il PSV Eindhoven non ha abbandonato del tutto le speranze di vincere il titolo. I 6 punti di distanza dalla vetta sembrano troppi, ma il campionato è ancora lungo e van Nistelrooij può continuare a sperare. Chiaramente, a Xavi Simons e compagni servirebbe un miracolo per piazzarsi al primo posto a fine stagione. Nella trasferta contro l’RKC Waalwijk, i boeren devono centrare i tre punti.

Gli appuntamenti del weekend

Venerdì 3 marzo – ore 20:00 – Vitesse vs AZ Alkmaar – telecronaca di Enrico Zambruno

Sabato 4 marzo – ore 20:00 – Feyenoord vs Groningen – telecronaca di Tommaso Murdocca+Paolo Rossi

Domenica 5 marzo – ore 14:30 – PSV Eindhoven vs RKC Waalwijk – telecronaca di Simone Indovino

Domenica 5 marzo – ore 16:45 – Ajax vs NEC Nijmegen – telecronaca di Enrico Zambruno+Paolo Rossi