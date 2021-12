Eriksen, il cardiologo: «Non penso tornerà a giocare a livello agonistico»

Il cardiologo Carù ha parlato di Christian Eriksen che è tornato ad allenarsi in campo: le dichiarazioni sul centrocampista

Il cardiologo Bruno Carù, che in passato aveva curato Kanu e Fadiga, in una intervista a Il Messaggero, ha parlato di Christian Eriksen che ieri è tornato ad allenarsi in campo.

LA DIAGNOSI – «Non penso possa tornare a giocare a livello agonistico, specialmente negli sport di contatto, potrebbe subire un trauma al device e rompersi. Similitudini con il caso Kanu? Situazione diversa, aveva un’aspirazione congenita della valvola aortica che era stata aggiustata, ma non cambiata, infatti poi riprese a giocare».