Eriksen Inter, affondo finale. L’agente del giocatore a Milano

Eriksen Inter, affondo finale dei nerazzurri per il centrocampista. L’agente del giocatore atterra a Milano: le ultime

Stretta finale dell’Inter per Christian Eriksen. Ausilio, insieme al resto della dirigenza nerazzurra, sta facendo di tutto per accaparrarsi l’attuale giocatore del Tottenham. Ulteriori passi in avanti sulla trattativa.

Secondo Nicolò Schira l’agente del centrocampista, Martin Schoots, è atterrato a Milano per discutere personalmente con i dirigenti. Tra il giocatore e il club c’è un accordo totale con un contratto pronto fino al 2024.