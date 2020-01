Eriksen Inter, cresce l’ottimismo: i bonus sono la chiave per il danese

Passi avanti nella trattativa tra Inter e Tottenham per Eriksen: bonus decisivi per regalare il centrocampista a Conte

L’Inter è sempre più vicina a Christian Eriksen del Tottenham. Le due parti stanno lavorando per definire il trasferimento a gennaio dopo l’offerta ufficiale di 15 milioni deierazzurri.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i meneghini starebbero lavorando sui bonus da includere per poter soddisfare finalmente le richieste economiche degli Spurs. In Viale della Liberazione, comunque, regna l’ottimismo.