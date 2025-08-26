Sven-Göran Eriksson: è già un anno senza il condottiero biancoceleste. Il ricordo del club

Sven-Göran Eriksson: l’eredità immortale del tecnico svedese che ha scritto la storia della Lazio

Il 5 febbraio 1948 nasceva a Torsby, in Svezia, Sven-Göran Eriksson, uno dei più influenti allenatori del calcio moderno. A un anno dalla sua scomparsa, il mondo del pallone continua a celebrarne il genio tattico e l’eleganza professionale, soprattutto per il suo legame indelebile con la S.S. Lazio, club che ha condotto al secondo Scudetto della sua storia.

Eriksson, ex difensore costretto ad abbandonare il calcio giocato a causa di un grave infortunio, ha saputo reinventarsi con brillantezza nel ruolo di allenatore. Dopo gli inizi con il Degerfors IF, squadra svedese di seconda divisione, ha raggiunto la notorietà internazionale con l’IFK Göteborg, conquistando la Coppa UEFA nel 1982, un traguardo storico per il calcio scandinavo.

La sua carriera ha poi preso una svolta internazionale con il Benfica, club portoghese che ha guidato in tre diversi periodi, portandolo a vincere campionati e a competere ai massimi livelli europei. In Italia, Eriksson ha lasciato il segno anche alla guida di Roma, Fiorentina e Sampdoria, dimostrando una profonda conoscenza del calcio italiano e una spiccata capacità di adattamento.

IL RICORDO DEL CLUB – Un anno fa, ci lasciava Sven Goran Eriksson, allenatore del nostro secondo scudetto e non solo.

Nato a Torsby (Svezia) il 5 febbraio 1948, Sven-Göran Eriksson ha avuto una breve carriera da difensore in patria per poi essere costretto ad appendere gli scarpini al chiodo per un grave infortunio. Ha così di intraprendere il percorso da allenatore che, dopo aver mosso i primi passi in patria, lo ha portato a guidare il Benfica ed alcune squadre di Serie A per poi approdare in biancoceleste ne giugno 1997.

In 136 partite al timone della Lazio, ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa europea.

Eriksson non è stato solo l’allenatore più vincente nella storia della Società Sportiva Lazio, ma soprattutto un uomo integerrimo ed una persona squisita e signorile, doti che sapeva mescolare al classico aplomb nordico.