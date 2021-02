Esame farsa, Suarez aveva ricevuto il testo: la conferma del gip

Luis Suarez aveva ricevuto in anticipo il testo dell’esame per ottenere la cittadinanza italiana. Lo ha confermato il gip

Il Giudice per le indagini preliminari ha affermato che Luis Suarez aveva ricevuto in anticipo il testo dell’esame per ottenere la cittadinanza italiana. A riportare la notizia è ANSA segnalando che la ricostruzione è stata inserita nella richiesta di revoca della misura interdittiva applicata alla stessa professoressa Stefania Spina.

Una ricostruzione che si basa sull’interrogatorio di Suarez, in cui il calciatore ha ammesso di aver ricevuto in anticipo tutti i file dell’esame. Sempre secondo ANSA, le indagini sull’esame sostenuto dal calciatore uruguaiano stanno volgendo al termine . Il passo successivo sarà la richiesta di rinvio a giudizio per gli imputati oppure l’archiviazione del caso.