Esame Suarez, concorso in corruzione per la rettrice dell’Università

La rettrice dell’Università per gli stranieri di Perugia è accusata di concorso in corruzione per l’esame di Suarez

Emergono nuove accuse dall’esame d’italiano svolto da Luis Suarez. La rettrice dell’Università per gli Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, è stata infatti accusata di concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Lo riporta l’Ansa.

Questa accusa è contenuta nell’avviso di garanzia inviatole dalla procura. Nell’atto compaiono solo gli articoli del codice penale di riferimento dei reati, 110 e 319 senza alcuna descrizione dei fatti contestati.