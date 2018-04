La sconfitta subita per mano della Roma ha indotto il Chievo ad optare per l’esonero di Maran

L’esonero di Maran adesso è ufficiale: il presidente Campedelli lo ha sollevato l’incarico ed ha affidato la panchina della prima squadra a D’Anna, tecnico della Primavera. Tale scenario non era mai stato paventato dalla stampa, a maggior ragione a così poche giornate dal termine della stagione, ma il Chievo ha scelto così, imitando quanto fatto dall’Udinese qualche giorno fa. La classifica non sorride affatto ai gialloblu che, quindi, sperano che il cambio in panchina dia una scossa alla squadra, attesa dagli impegni con Crotone, Bologna e Benevento.

Il rendimento del Chievo Verona targato 2017/2018 non è mai stato dei più esaltanti in questa stagione, ma è stato sufficiente nella prima parte di annata per poi subire un importante crollo verticale nelle ultime 10 giornate: 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte il bilancio. Al di là delle sconfitte contro le big come Napoli, Milan, Inter e Roma, da mettere assolutamente in preventivo, a pesare, con ogni probabilità, sono stati i risultati ottenuti negli scontri diretti con le concorrenti per la salvezza. La sconfitta contro l’Hellas Verona ed il pareggio con la Spal non hanno aiutato la classifica gialloblu, che adesso dice quart’ultimo posto a +2 sulla zona retrocessione.