Roma-Chievo: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Manca poco al fischio d’inizio del primo anticipo della 35° giornata di Serie A, in programma allo stadio Olimpico, tra Roma e Chievo. Reduci da un’amara trasferta in terra inglese, i giallorossi sono pronti a rituffarsi in campionato per provare ad aggiungere un ulteriore tassello all’obiettivo Champions League; davanti troveranno un Chievo che, a quota 31 punti, non può dormire sonni troppo tranquilli, avendo la SPAL, terzultima, a sole due lunghezze di distanza. Ecco le formazioni ufficiali e tra poco la cronaca live del match

Roma-Chievo: formazioni ufficiali

Sono uscite le formazioni ufficiali delle due squadre. Non si fida del Chievo Di Francesco e, per questo, sceglie di schierare quasi tutti i titolarissimi, seppur con qualche cambio: dal primo minuto, infatti, partiranno Fazio – al posto di Juan Jesus -, Kolarov – al posto di Silva -, De Rossi – al posto di Gonalons – e Schick, al posto di Under. Cambio di modulo e di uomini anche per la squadra ospite: con un 4-4-2 di partenza, Radovanovic non viene arretrato sulla linea difensiva e mantiene il suo posto al centro del campo, favorendo l’inserimento dal primo minuto di Hetemaj, al posto di Rigoni, e Pucciarelli, che vince il ballottaggio con Meggiorini.

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

Chievo Verona (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Pucciarelli, Inglese. Allenatore: Maran

Roma-Chievo: probabili formazioni e pre-partita

La 35° giornata di Serie A si aprirà con l’anticipo tra Roma e Chievo, in programma allo stadio Olimpico alle 18. I giallorossi arrivano a questa sfida dopo l’impegno e la sconfitta infrasettimanale patita in Champions League contro il Liverpool e dopo la roboante e convincente vittoria in campionato contro la SPAL. Per l’occasione, Di Francesco dovrebbe rispolverare un corposo ma affidabile turnover: in mezzo alla difesa, Juan Jesus farà coppia con Manolas, con i due terzini di riserva Bruno Peres e Silva. A centrocampo spazio a Gonalons e Pellegrini, con El Shaarawy e Under titolare, davanti all’inamovibile Dzeko.

Per quanto riguarda la formazione ospite, Maran sembra orientato a confermare nuovamente Radovanovic al centro della difesa, con Tomovic in vantaggio su Dainelli. A centrocampo, ballottaggio tra Castro e Depaoli, mentre Rigoni è pronto a partire dal primo minuto in mezzo al campo. Ballottaggio a tre, infine, in avanti per un posto da titolare accanto a Inglese: Meggiorini, Pucciarelli o Birsa?

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Silva; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy. A disposizione: Skorupski, Lobont, Kolarov, Fazio, Florenzi, De Rossi, Gerson, Strootman Antonucci, Perotti, Schick. Allenatore: Di Francesco

Chievo Verona (5-3-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Radovanovic, Tomovic, Jaroszynski; Castro, Rigoni, Giaccherini; Meggiorini, Inglese. A disposizione: Seculin ,Dainelli, Depaoli, Cesar, Gamberini, Gobbi, Birsa, Bastien, Pellissier, Pucciarelli, Hetemeaj. Allenatore: Maran

Roma-Chievo: i precedenti del match

La sfida che opporrà Roma e Chievo Verona sarà la numero 31 nella massima categoria dalla stagione 2001/2002, anno dell’esordio dei veneti in Serie A. I capitolini ospiteranno i gialloblù per la decima volta. Nei 15 precedenti casalinghi, 10 sono stati i successi dei giallorossi, 3 i pareggi e 2 sconfitte. Le uniche vittorie clivensi sono datate gennaio 2003, con un gol in zona Cesarini ad opera di Federico Cossato e maggio 2013, con gol di Thereau al 90’. L’ultimo pareggio risale, invece, al maggio 2009, conclusosi a reti inviolate. Per quanto riguarda le reti all’Olimpico, le reti dei giallorossi sono ben 27, contro le sole 5 fatte dal Chievo Verona. L’andata, infine, si è conclusa con un pareggio a reti inviolate.

Roma-Chievo: l’arbitro del match

Sarà Gianpaolo Calvarese l’arbitro designato per dirigere l’anticipo del tardo pomeriggio di oggi tra Roma e Chievo Verona, match valido per la 16° giornata di ritorno di Serie A. Il fischietto nativo di Teramo, classe 1976 e ingegnere di professione, è alla sua 16° partita stagionale nella massima categoria. Calvarese, curiosamente, non ha mai arbitrato la squadra capitolina in questa stagione, nonostante il suo bilancio generale con la Roma sia di 8 vittorie e 4 sconfitte. Due, invece, i precedenti del fischietto con il Chievo: alla 15° giornata contro l’Inter, conclusasi 5-0 in favore dei nerazzurri e alla 23° contro l’Atalanta, persa anche questa di misura. Calvarese sarà coadiuvato dagli assistenti Fiorito e Zappatore mentre il quarto uomo sarà Baroni; alla postazione VAR siederà Manganiello, coadiuvato da Di Liberatore.

