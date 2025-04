Esonero Baroni, la Lazio pensa al cambio in panchina! Clamoroso retroscena tra il tecnico e Claudio Lotito - Calcio News 24

Esonero Baroni, la Lazio mette in discussione l’operato del tecnico biancoceleste in vista della prossima stagione. Ecco l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da Schira, non c’è un bel clima in casa Lazio: un grande rendimento in Europa League, ma dall’altra parte Claudio Lotito non è assolutamente soddisfatto del bilancio definitivo di Baroni. Nel mezzo l’ipotesi di un possibile esonero per i biancocelesti.

La partita con l’Atalanta potrebbe essere lo spartiacque in vista della prossima stagione. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.