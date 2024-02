Salernitana, Inzaghi in bilico. Il messaggio di Sabatini - Calcio News 24

Filippo Inzaghi è in bilico dopo la sconfitta della Salernitana contro l’Empoli all’Arechi. Intanto Sabatini ha pubblicato un messaggio sui social

SALERNITANA – «È stata una sconfitta dolorosa che ci scaraventa nel baratro. Ma risaliremo, non avrò altro pensiero nei prossimi mesi e non mi assolvo in nulla per quello che sta succedendo, la Salernitana è altro. Scusate».