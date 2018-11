Per l’allenatore dell’Udinese Julio Velazquez si avvicina l’esonero: tre le opzioni per sostituirlo sulla panchina friulana

«Velazquez ha il supporto totale di tutta la società, credo molto nel suo lavoro e nel suo trasmettere i principi. Il calcio è una situazione particolarissima, faccio fortemente il tifo per lui». Queste le parole del direttore sportivo dell’Udinese, Daniele Pradè, nel pre-partita della sfida di oggi contro l’Empoli. Parole che facevano pensare a tutto tranne che all’esonero.

Eppure, la sconfitta di oggi dell’Udinese non è stata digerita dalla società friulana. Infatti, ad oggi, l’Udinese è stato recuperato in classifica proprio dall’Empoli a 9 punti. Dopo 12 giornate di Serie A, l’Udinese non aveva mai ottenuto così pochi punti e ora il rischio retrocessione diventa sempre più vicino. E’ per questo motivo che quindi Velazquez potrebbe saltare sulla panchina dei friulani. Tra 48 ore arriverà la decisione definitiva, ma nel frattempo si stanno già vagliando i possibili sostituti. Per ora sembrano essere tre le ipotesi: Davide Nicola e Massimo Carrera e Quiche Sanchez Flores.