Parma senza anima, Liverani adesso rischia grosso

Crisi nerissima per il Parma che subisce una sconfitta pesantissima contro il Torino: rischio esonero per Fabio Liverani, con i tifosi ducali a rimpiangere D’Aversa

Il 2021 è iniziato come peggio non si poteva immaginare per Fabio Liverani, quanto mai vicino all’esonero. Il suo Parma incassa un clamoroso ko casalingo contro il Torino e la classifica si fa sempre più traballante.

Ma al di là della posizione, ciò che più deve preoccupare il Presidente Krause è l’involuzione totale della squadra. Senza anima, senza gioco e senza idee. Terza sconfitta consecutiva e appuntamento con la vittoria che manca ormai dal 30 novembre.

Senza considerare l’imbarazzo percorso casalingo: al Tardini il Parma incassa la seconda legnata di fila dopo il poker subito dalla Juve e addirittura non ha mai segnato nelle ultime cinque partite.

Inevitabilmente i ducali sono il peggior attacco dell’intera Serie A, con i due arieti Inglese e Cornelius fermi ancora a quota zero. Numeri imbarazzanti verso la metà della stagione e per Liverani la situazione è sempre più in bilico. Sui social esplode la contestazione dei tifosi ducali e i rimpianti per l’avvicendamento con D’Aversa si sprecano…