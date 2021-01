Allo stadio Tardini il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Parma e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca

Il Torino sbanca il Tardini, trova il secondo successo stagionale e abbandona l’ultimo posto in classifica; finalmente una prestazione convincente per gli uomini di Giampaolo che trovano il vantaggio in apertura con Singo, soffrono nelle fasi centrali della gara il ritorno di un Parma che difetta e parecchio nella mira e nel finale prima Izzo trova il raddoppio ed a tempo scaduto ci pensa Gojak a mettere la ciliegina. Da segnalare anche i due assist di Belotti, oggi in formato trequartista. Questa la cronaca del match:

Sintesi Parma Torino 0-3 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio E’ granata il primo possesso della partita.

4′ Il Parma, contrariamente a quanto previsto alla vigilia, si schiera con un 4-3-3 puro con Cornelius centravanti, Karamoh a destra e Brunetta a sinistra.

7′ Lyanco tenta l’uscita palla al piede ma sbaglia l’appoggio e consente la ripartenza ducale con Karamoh che viene chiuso in angolo da Bremer.

8′ GOL TORINO 0-1 Singo recupera palla sulla sua trequarti, avanza e serve Belotti nel cerchio di centrocampo; il capitano procede al piccolo trotto per attendere l’arrivo a fari spenti dello stesso Singo che viene servito al limite dell’area dal filtrante rasoterra, brucia sullo scatto Gagliolo e Bruno Alves e di destro batte Sepe.

12′ Rimessa laterale direttamente in area a cercare Cornelius che riceve al vertice sinistro dell’area di porta, si gira in un fazzoletto eludendo la pressione di Izzo ma il suo mancino non trova la porta e si perde oltre il palo lontano.

17′ Il Toro pare si diverta a fare harakiri; giropalla all’interno della propria area di rigore, retropassaggio sbagliato di Rincon a Lyanco che deve spazzare onde evitare guai peggiori sull’arrivo di Cornelius.

20′ Entrata dura ed in ritardo di Bruno Alves su Verdi a metà campo; solo richiamo di Doveri al capitano gialloblù.

22′ Karamoh salta secco Rodriguez sulla linea laterale, si accentra e pennella in area per Kurtic che di testa spara alto.

25′ Il match inizia ad innervosirsi; diversi scontri fallosi a centrocampo negli ultimi minuti, l’ultimo dei quali di Rincon su Kucka ma Doveri tiene ancora i cartellini nel taschino.

27′ Il Toro perde un’altra palla sanguinosa eccedendo nello sviluppo dal basso, la palla arriva a Karamoh che, anziché calciare, prova a premiare l’inserimento di Kurtic a centro area ma lo sloveno sbuccia la conclusione con il mancino.

30′ Ammonito Gagliolo Rincon sventaglia sulla destra per Singo che punta Gagliolo sul lato corto, lo salta e viene steso dal terzino; primo ammonito del match.

32′ Ammonito Verdi Brutta palla persa dall’ex Bologna in mediana, per recuperare si aggrappa alla maglia di Hernani, ‘spendendo’ il cartellino.

35′ Sirigu sbaglia l’appoggio sul retropassaggio servendo Karamoh a centro area, per fortuna del Toro l’ex Inter temporeggia e Bremer può chiudere in corner.

42′ Izzo avanza sulla destra, crossa al centro per Belotti che, tutto solo davanti a Sepe sbaglia il controllo ed il portiere del Parma è lesto e tuffarsi tra le sue gambe e prendere il pallone.

43′ Iacoponi affonda a destra e crossa al centro dove sbuca ancora Kurtic che però di nuovo non trova la porta.

45′ Recupero 1′ concesso da Doveri.

45’+1′ Protesta il Toro per un contatto in area tra Kucka e Belotti, per Doveri è fallo del capitano granata.

45’+2′ Fine primo tempo Squadre all’intervallo, Toro avanti 1-0 al Tardini.

46′ Inizio secondo tempo Si torna in campo al Tardini con gli stessi 22 del 1° tempo.

48′ Corner dalla destra di Brunetta, battuta bassa sul primo palo dove Kucka prova a girarla di prima intenzione ma non trova la porta.

50′ Cross di Singo, Belotti la spizza ma alle sue spalle arriva Ricardo Rodiriguez, sinistro rimpallato che si trasforma in una palombella beffarda che Gagliolo deve rinviare di testa sulla linea.

51′ Ammonito il vice di Liverani Doveri sventola il cartellino giallo nei confronti di un componente della panchina del Parma, verosimilmente il secondo di Fabio Liverani.

53′ Percussione di Gagliolo che si invola palla al piede, entra in area e scarica un sinistro sull’esterno della rete; proteste ducali per un possibile intervento falloso di Lyanco al momento del tiro ma Doveri non è di questo avviso.

56′ Punizione dalla sinistra per Verdi, una sorta di ‘corner corto’; l’ex Bologna va con il destro direttamente in porta ma la alza sopra la traversa.

58′ Occasionissima Toro Iacoponi evita un fallo laterale all’altezza della bandierina ma lascia lì la palla a Rodriguez che va lungo da Belotti, il capitano si libera di due uomini e premia sulla corsa Verdi che, tutto solo davanti a Sepe, manda a lato di un soffio.

61′ Tripla sostituzione Parma Fuori Osorio, Hernani e Brunetta, dentro Busi, Sohm e Inglese.

66′ Entrata durissima di Iacoponi su Linetty, per Doveri è fallo ma non ammonizione.

68′ Inglese va via di forza a Singo, arriva al limite e spara un destro che Sirigu alza sopra la traversa.

69′ Cross dalla sinistra, Cornelius svetta su Rodriguez ma non trova la porta.

70′ Sostituzione Torino Fuori Verdi, dentro Gojak.

73′ Belotti ci prova dall’interno dell’area, Sepe para in due tempi.

74′ Karamoh ci prova dal vertice destro con il mancino a giro, Sirigu vola e mette in corner.

75′ Sostituzione Parma Fuori Karamoh, dentro Mihaila.

77′ Dopo le sostituzioni il Toro si ridisegna con una sorta di 3-5-1-1 mentre il Parma è passato al 4-4-2 con due punte di peso al centro dell’attacco.

81′ Kurtic regala palla a Belotti che si lancia in due contro due, scarica a Gojak che sbaglia totalmente il passaggio di ritorno e l’azione sfuma.

82′ Corner dalla destra, Inglese prolunga sul secondo palo dove si disturbano Gagliolo e Kucka con quest’ultimo che va a colpire ma è un passaggio a Sirigu.

85′ Sostituzione Parma Fuori Kucka, dentro Cyprien.

86′ Sostituzione Torino Fuori Linetty, dentro Segre.

87′ Ammonito Bruno Alves Sfida tra capitani con il portoghese che si aggrappa al centravanti granata, rimediando il giallo.

88′ GOL TORINO 0-2 Rincon si libera bene al limite dell’area, spara il sinistro con una deviazione che a momenti inganna Sepe ma dalla bandierina Gojak pennella sul secondo palo dove arriva Izzo che sovrasta Iacoponi e chiude il match.

89′ Ammonito Izzo Giallo all’autore del gol per essersi sfilato la maglia.

90′ Recupero 5′ concessi da Doveri, Inglese ci prova subito di testa, Sirigu la alza in corner.

90’+5′ GOL TORINO 0-3 Belotti trova Gojak nel corridoio, destro che bacia l’incrocio ed entra.

90’+6′ Fischio finale Il Toro espugna il Tardini e abbandona l’ultimo posto in classifica.

Migliore in campo: Izzo PAGELLE

Parma Torino 0-3: risultato e tabellino

MARCATORI: 8′ Singo, 88′ Izzo, 90’+5′ Gojak (T).

PARMA (4-3-3): Sepe 6; Iacoponi 5, Osorio 5,5 (dal 61′ Busi 6), Bruno Alves 5, Gagliolo 6; Kucka 5,5 (dall’85’ Cyprien sv), Hernani 5 (dal 61′ Sohm 5,5), Kurtic 6; Karamoh 5,5 (dal 75′ Mihaila sv), Cornelius 5,5, Brunetta 6 (dal 61′ Inglese 6). All. Fabio Liverani 5.

TORINO (3-5-2): Sirigu 6,5; Izzo 7,5, Lyanco 6, Bremer 6,5; Singo 7, Lukic 6,5, Rincon 6,5, Linetty 6 (dall’86’ Segre sv), Rodriguez 6; Verdi 5 (dal 70′ Gojak 6,5), Belotti 6,5. All. Marco Giampaolo 6,5.

ARBITRO: Daniele Doveri di Roma 1.

AMMONITI: Gagliolo, Bruno Alves (P), Verdi, Izzo (T).