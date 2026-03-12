Esonero Tudor, la panchina degli Spurs trema dopo il ko con l’Atletico: la posizione del Tottenham sul tecnico ex Juve è sempre più delicata

Esonero Tudor, la posizione del Tottenham si fa sempre più critica dopo il tracollo con l’Atletico: il futuro del tecnico croato è appeso a un filo

La situazione in casa Tottenham è precipitata rapidamente, trasformando l’arrivo di Igor Tudor in una delle crisi tecniche più discusse del panorama europeo. Subentrato da poche settimane a Thomas Frank, il tecnico croato si ritrova già al centro della bufera dopo tre sconfitte consecutive che hanno fatto scivolare gli Spurs a un solo punto dalla zona retrocessione. L’ambiente è teso, la fiducia vacilla e ogni scelta dell’allenatore viene passata al microscopio.

Una gestione contestata: il caso Vicario–Kinsky

Il punto di rottura è arrivato nella notte di Champions League contro l’Atletico Madrid. In una decisione che ha lasciato attoniti tifosi e addetti ai lavori, Tudor ha escluso il titolare Guglielmo Vicario per schierare il ventiduenne Antonin Kinsky. La scelta si è rivelata disastrosa: due errori clamorosi del giovane portiere hanno regalato altrettanti gol alla squadra di Simeone, trasformando la partita in un incubo. La reazione del tecnico ha alimentato ulteriori polemiche: Kinsky è stato sostituito prima dell’intervallo, un gesto interpretato come una punizione pubblica. L’allenatore non lo ha nemmeno consolato all’uscita dal campo, attirando critiche durissime da ex portieri come Joe Hart e Peter Schmeichel, che hanno definito il trattamento “disumano”.

Le spiegazioni di Tudor e un ambiente che non si calma

Nel post-partita Tudor ha provato a difendere le proprie scelte, sostenendo che Vicario fosse troppo sotto pressione e che la decisione di puntare su Kinsky fosse comunque quella che rifarebbe. Le sue parole, però, non hanno convinto né la stampa né lo spogliatoio, già scosso da una gestione percepita come rigida e imprevedibile. Il rapporto con Vicario appare incrinato, mentre la squadra sembra aver perso sicurezza proprio nel momento più delicato della stagione.

Panchina in bilico e futuro incerto

Oggi la posizione di Tudor è più fragile che mai. Le voci di un possibile esonero si moltiplicano e la società valuta scenari alternativi per evitare un tracollo sportivo che avrebbe conseguenze pesantissime. Il tecnico croato si gioca tutto nelle prossime partite: solo una vittoria immediata potrebbe rallentare la tempesta che si è abbattuta su di lui. Con la squadra in difficoltà e lo spogliatoio scosso, il futuro degli Spurs passa da una domanda semplice ma cruciale: Tudor riuscirà a invertire la rotta prima che sia troppo tardi?