Euro 2020, Vezzali sull’Olimpico aperto: «Ora Mancini dimostri quanto vale il nostro calcio»

Valentina Vezzali ha parlato della decisione di riaprire l’Olimpico in vista di Euro 2020

Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, ha parlato a Rai Sport – nel corso di “Dribbling” – della grande decisione di aprire l’Olimpico in occasione delle quattro gare romane di Euro2020.

«Per l’Europeo a Roma abbiamo lavorato di squadra. Sarà un’occasione importante per la ripartenza. Roberto Mancini? Ci siamo sentiti. Io ho fatto la mia parte, ora tocca a lui dimostrare quanto vale il nostro calcio. Avere la possibilità di disputare un Campionato Europeo, quattro partite di Campionato Europeo a Roma, ha un significato che va oltre il calcio ma rappresenta un messaggio per tutti, per tutto lo sport ma anche per tutti i settori del nostro paese. Il nostro paese ha un grandissimo bisogno di sport. Gravina mi ha detto grazie e io l’ho ringraziato a mia volta per aver lottato, per averci creduto e per aver lavorato insieme affinché questo potesse avvenire».