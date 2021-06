Euro2020, l’Inghilterra non convocherà Jesse Lingard

Esclusione eccellente per l’Inghilterra verso Euro2020: nonostante la grande stagione Southgate non convoca Lingard

Come anticipato da The Athletic ci sarà un’esclusione eccellente tra le fila dell’Inghilterra per Euro2020.

All’attaccante di proprietà del Manchester United, Jesse Lingard, dunque, non è bastata la strepitosa seconda parte di stagione al West Ham (9 gol e 5 assist) per meritarsi la chiamata da parte del ct Gareth Southgate