Europa League tabù italiano: sono lontani i tempi della Coppa Uefa

Dal cambio di format da Coppa Uefa a Europa League, la seconda competizione continentale è diventata un tabù per le italiane

Sono lontani i tempi in cui era un mare nostrum: con il cambio di format e di nome, l’Europa League è diventata un tabù per le italiane. Negli anni 90 l’allora Coppa Uefa era diventata una faccenda tutta tricolore: dal 1989 al 1999 sono arrivate tre vittorie dell’Inter (1991, 1994 e 1998), due della Juve (1990 e 1993), due del Parma (1995 e 1999) e una del Napoli (1989), con ben quattro finali tutte italiane. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, per anni le italiane hanno snobbato colpevolmente la competizione e con il cambio di format ci hanno messo anni per tornare competitive.

Dal 2010 in poi le squadre italiane hanno iniziato ad avvicinarsi al trofeo, ma sempre mancandolo nel finale: Juve e Napoli semifinaliste nel 2014 e 2015 (con i bianconeri, all’ultimo anno di Conte, che persero l’occasione di giocare una finale in casa allo Stadium) e poi nel 2020 e la scorsa stagione Inter e Roma hanno trovato in finale il Siviglia, cannibale della competizione, che ha alzato l’Europa League al cielo per 7 volte. Domani spetta a Atalanta, impegnata ad Anfield in una sfida proibitiva con il Liverpool, Milan e Roma, una contro l’altra, provare a spezzare il tabù.