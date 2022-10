Europei Under 21: martedì il sorteggio della fase finale

Gli azzurrini sono pronti a conoscere i loro avversari nella fase finale dell’Europeo Under 21: ecco le date

Gli azzurrini del ct Nicolato sono pronti a conoscere i loro avversari nella fase finale dell’Europeo Under 21, in programma dal 21 giugno all’8 luglio 2023. Martedì prossimo, alle 18 a Bucarest l’Italia Under 21 sarà inserita nell’urna 2 con Olanda, Inghilterra e alla Romania. Le squadre (16) verranno suddivise tramite sorteggio in quattro gironi da quattro nazionali ciascuno. Le prime due di ogni girone si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta.