Everton, caccia al terzino in Serie A: nel mirino due profili del campionato italiano per rinforzare la rosa

Everton, occhi in Serie A per rinforzare la rosa! Nel mirino degli inglesi due calciatori del campionato italiano

L’Everton continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un terzino destro e, secondo quanto riportato da Di Marzio, ha rivolto lo sguardo anche alla Serie A. Il club inglese, di proprietà dei Friedkin come la Roma, sta valutando diversi profili per rinforzare la rosa in questa sessione invernale.

La squadra guidata da David Moyes ha individuato due possibili obiettivi nel campionato italiano: Emil Holm del Bologna e Brooke Norton-Cuffy del Genoa. Entrambi rispondono alle caratteristiche richieste dallo staff tecnico, che cerca un esterno capace di garantire spinta e affidabilità.

Holm ha collezionato 9 presenze in Serie A, mettendo a segno un gol e servendo 4 assist, numeri che confermano la sua crescita. Norton-Cuffy, invece, ha disputato 18 partite con il Genoa, contribuendo con 1 gol e 1 assist. Due profili giovani e in ascesa che l’Everton sta monitorando con grande attenzione.

