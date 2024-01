FA Cup tricolore, vincono De Zerbi e Maresca

Terzo turno di FA Cup: vincono sia il Brighton di Roberto De Zerbi che il Leicester di Enzo Maresca: i risultati

Terzo turno di FA Cup che sorride ai tecnici italiani. Il Brighton di Roberto De Zerbi vince contro lo Sheffield United, con un netto 2-5: a segno per i Seagulls Buonanotte, Pedro con una tripletta e nel finale la rete di Welbeck, che rendono vani i gol Hammer e Osula per la squadra avversaria. Anche il Leicester di Enzo Maresca passa al quarto turno, con un netto 3-0 sul Birmingham. Per il tecnico, vanno a segno Vardy, Akgun e l’ex Sampdoria e Torino Praet. A chiudere la giornata di coppa saranno Fulham e Newcastle. Di seguito gli altri risultati.

Ipswich Town-Maidstone United 1-2 (43′ Reynolds, 56 Sarmiento, 66′ Corne)

Leeds-Plymouth Argyle 1-1 (31′ Anthony, 73′ Randell)

Everton-Luton Town 1-2 (39′ Mykolenko aut., 55′ Harrison, 90’+6′ Woodrow)