Fabregas: «Mi aspetto una vittoria, anche se loro sono forti; l’obiettivo è la salvezza, ma noi guardiamo sul lungo»

Le parole di Cesc Fabregas, tecnico del Como, prima del calcio d’inizio della partita dei lariani contro il Bologna

Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Bologna Como. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Mi aspetto una vittoria, quella che meritavamo a Como quando abbiamo giocato contro. Loro sono una squadra di Champions League, penso che siano molto forti, che con Italiano giocano bene e crescono con tanta qualità con esterni e attaccanti forti, dobbiamo gestire la gara per portarla dove vogliamo noi. Noi dobbiamo alzare il livello anche dalla panchina, perchè tante partite si vincono alla fine».

MERCATO – «Ci sta sempre l’obiettivo salvezza, ma non solo: preparare una squadra giovane e forte per il futuro, noi vediamo più il processo. Il risultato e l’oggi sono la cosa più importante, ma noi dobbiamo pensare sui quattro/cinque anni e per questo creare una squadra forte oggi: adesso hanno 20 anni, ma poi quando ne avranno 25 e saranno cresciuti insieme vuol dire che saranno più forti. L’obiettivo è questo: si vince oggi, si vince domani ed è quello che cerchiamo».