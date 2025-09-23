Fabregas sicuro: «Como, per battere il Sassuolo servirà quella cosa» - Calcio News 24

Fabregas suona la carica: «Contro il Sassuolo servirà intensità e mentalità vincente»

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, l’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni di SportMediaset, esprimendo ambizione e fiducia nella propria squadra. Il tecnico spagnolo ha chiarito fin da subito quale atteggiamento si aspetta dai suoi giocatori.

«Mi aspetto una gara nella quale dobbiamo prendere il controllo fin dall’inizio, cominciare con tanta energia. Vogliamo vincere e dobbiamo dimostrarlo dal primo minuto, facendo una gara molto completa», ha dichiarato Fabregas.

L’ex centrocampista ha poi elogiato il Sassuolo, avversario temibile nonostante le difficoltà in campionato:

«Vengono da una buona prestazione, penso sia una squadra pericolosa. Si vede che sono organizzati, lavorano bene con il mister. Hanno un contropiede importante, Berardi ha tanta qualità, ma anche Laurienté, Fadera e Pinamonti sono molto insidiosi. A centrocampo, Kone e Matic uniscono esperienza, qualità e forza fisica. Dovremo essere molto bravi a fare una buona partita.»

Un altro tema centrale è la gestione delle energie, in un periodo fitto di impegni ravvicinati. Fabregas ha spiegato come il Como stia affrontando questa fase:

«Giocando ogni tre giorni non abbiamo tanto tempo per lavorare sui concetti tattici in campo. Lavoriamo molto di più con video e analisi, al chiuso. Diventa fondamentale recuperare bene e avere le idee chiare. Qualcuno avrà l’opportunità di partire titolare e deve prenderla con due mani, con coraggio e con la propria qualità. Ho fiducia in tutti: anche loro devono dimostrare di essere pronti per giocare con noi.»

Infine, una riflessione sul clima interno al gruppo squadra e sull’importanza della mentalità:

«Ovviamente vincere ti rafforza e ti permette di lavorare meglio, anche se io cerco sempre di mantenere lo stesso approccio. L’ambiente e l’atmosfera sono molto positivi. Fin dallo scorso anno cerchiamo sempre la vittoria, e dobbiamo continuare anche in Coppa Italia. Il gruppo è unito, i ragazzi sono felici, ma il calcio non si ferma mai. Domani vogliamo prenderci un’altra vittoria.»

Con queste parole, Fabregas conferma la sua visione chiara e ambiziosa: il Como è pronto a giocarsi le sue carte anche in Coppa.