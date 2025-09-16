Fabregas: «Meritavamo la vittoria, partita condizionata dal rosso. Non siamo ancora il Napoli ma…». Le partite del tecnico del Como

l tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha commentato il pareggio 1-1 contro il Genoa che ha chiuso la terza giornata del campionato di Serie A. Al termine del match, l’allenatore dei lariani ha parlato ai microfoni di Sky Sport, esprimendo soddisfazione per la prestazione della sua squadra. Fabregas ha sottolineato come la squadra abbia mostrato un buon atteggiamento, cercando di affrontare la partita con determinazione. Nonostante il pareggio, il tecnico ha evidenziato l’importanza di continuare a lavorare per migliorare la fase offensiva e cercare di capitalizzare meglio le occasioni create. Ha anche elogiato la solidità difensiva dei suoi, ma ha ammesso che ci sono ancora margini di crescita. Fabregas ha concluso dicendo che il risultato, sebbene positivo, non deve far abbassare la guardia e che la squadra deve restare concentrata per le prossime sfide.

IL ROSSO – «Sicuramente il rosso ha condizionato la partita, preferisco non commentare. Noi siamo una squadra giovane che vuole dimostrare la propria forza. Avremmo meritato la vittoria, soprattutto dopo i primi 60 minuti. Questa squadra potrà diventare davvero molto forte».

CALATI NEL FINALE – «Dominare per 90 minuti è molto difficile e in campo ci sono sempre due squadre: il Genoa è forte e orgoglioso, noi siamo giovani, stiamo crescendo e imparando. Rispetto allo scorso anno siamo migliori: miglioreremo giocando insieme. È vero, sbagliamo ancora qualche scelta, ma possiamo crescere molto».

I CAMBI – «Li ho fatti per dare maggiore stabilità. Avevamo 12 giocatori convocati in nazionale e qualcuno era un po’ affaticato. Ripeto, siamo una squadra davvero giovane, con ragazzi alla prima o alla seconda stagione da professionisti. Non siamo ancora una squadra come il Napoli: di giocatori vincenti abbiamo soltanto Morata e Sergi Roberto, ma io sono tranquillo».