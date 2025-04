Fabregas: «Il Como sta facendo un grande lavoro. Obiettivo per il rush finale? Dico che i ragazzi devono...»

Fabregas ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo Lecce Como di oggi. Le parole del tecnico sul match

Fabregas, allenatore dei lombardi, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Lecce Como di Serie A.

LE PAROLE – «No, è solo un miglioramento. Ovviamente è la seconda partita di fila che facciamo gol e non prendiamo gol. Oggi mi è piaciuta molto la maturità della squadra. È stato molto pesante durante questa settimana, ho fatto leggere tutta la stampa di Lecce tutti i giorni per farle vedere l’importanza di questa gara, come la sentivano loro. Ho giocato tante partite così, sai che queste partite sono le più difficili. Bravi ragazzi perché hanno capito molto bene il messaggio. Dobbiamo crescere in mentalità, in coraggio. Penso che possiamo fare tantissimo di più, però è ovviamente un passo avanti. Mi piace soprattutto che sono molto giovani, giocano con un coraggio, una personalità che fa un piacere enorme di allenare e di vedere. Devono crescere tantissimo ancora, questo è solo l’inizio della sua carriera, però devono continuare così perché il calcio si dimentica di tutto ciò che hai fatto, solo conta ciò che hai fatto oggi e da oggi solo ciò che farà domani. Devono continuare e per questo io sono qua, per mettere il piede in terra tutto il tempo e per farci altra strada da fare»