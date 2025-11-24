Fabregas parla dopo il successo contro il Toro: «Consapevole che ci sono alti e bassi ma questa è la squadra che voglio vedere»

Fabregas dopo la vittoria contro il Torino: «Consapevole che ci sono alti e bassi ma questa è la squadra che voglio vedere»

Dodicesima giornata di Serie A: il Como espugna Torino con un netto 1-5. Al termine della sfida, Cesc Fàbregas ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

PAROLE – «Questa deve essere la nostra forza, è la nostra strada e quello che abbiamo deciso. Gente giovane, con fame e talento. Sono consapevole che ci sono alti e bassi, però questa è la squadra che voglio vedere. Una squadra con energia, che va avanti e pressa. Che entra in area e ha quell’aggressività non solo fisica ma anche mentale. Contento però spero che questo sia solo l’inizio»

LEGAME TIFOSI – «Li ringrazio, faccio un grande complimento. Perché il calcio italiano e molto passionale e loro hanno capito bene quello che vogliamo fare qua. Hanno una grande pazienza. Dobbiamo stare tutti insieme: quanto più famiglia saremo, più bella sarà la strada e il processo. E noi sappiamo che siamo in un processo importante, con dei ragazzini praticamente. Per questo grazie mille a tutti i comaschi perché sono molto, molto importanti per noi»

SQUADRA – «Quello che si vede alla fine è il risultato, non si vede mai il lavoro che c’è in allenamento. Tutti i gol di oggi sono il lavoro di tutti i giorni. Vediamo che tutti possono fare tante cose. E questa è la cosa più importante, quando sono tutti coinvolti nel programma che vogliamo fare della famiglia, quella continuità e quella cultura del lavoro».

