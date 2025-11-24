 Fabregas parla dopo il successo contro il Toro: «Consapevole che ci sono alti e bassi ma questa è la squadra che voglio vedere»
Connect with us

Hanno Detto

Fabregas parla dopo il successo contro il Toro: «Consapevole che ci sono alti e bassi ma questa è la squadra che voglio vedere»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

fabregas calciomercato como

Fabregas dopo la vittoria contro il Torino: «Consapevole che ci sono alti e bassi ma questa è la squadra che voglio vedere»

Dodicesima giornata di Serie A: il Como espugna Torino con un netto 1-5. Al termine della sfida, Cesc Fàbregas ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

PAROLE «Questa deve essere la nostra forza, è la nostra strada e quello che abbiamo deciso. Gente giovane, con fame e talento. Sono consapevole che ci sono alti e bassi, però questa è la squadra che voglio vedere. Una squadra con energia, che va avanti e pressa. Che entra in area e ha quell’aggressività non solo fisica ma anche mentale. Contento però spero che questo sia solo l’inizio»

LEGAME TIFOSI – «Li ringrazio, faccio un grande complimento. Perché il calcio italiano e molto passionale e loro hanno capito bene quello che vogliamo fare qua. Hanno una grande pazienza. Dobbiamo stare tutti insieme: quanto più famiglia saremo, più bella sarà la strada e il processo. E noi sappiamo che siamo in un processo importante, con dei ragazzini praticamente. Per questo grazie mille a tutti i comaschi perché sono molto, molto importanti per noi»

SQUADRA «Quello che si vede alla fine è il risultato, non si vede mai il lavoro che c’è in allenamento. Tutti i gol di oggi sono il lavoro di tutti i giorni. Vediamo che tutti possono fare tante cose. E questa è la cosa più importante, quando sono tutti coinvolti nel programma che vogliamo fare della famiglia, quella continuità e quella cultura del lavoro».

LEGGI ANCHE – Torino, Baroni: «Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi, alla nostra gente. Non si può uscire dal campo così. Su Zapata…»

Related Topics:

Hanno Detto

Torino, Baroni: «Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi, alla nostra gente. Non si può uscire dal campo così. Su Zapata…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

31 minuti ago

on

24 Novembre 2025

By

Baroni Inter Torino
Continue Reading

Hanno Detto

Capuano consiglia alla Fiorentina: «Hai visto la Juve con i ‘tifosi’? Sarebbe carino che anche a Firenze, dopo lo spettacolo indecente, ci facessero sapere qualcosa…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

6 ore ago

on

24 Novembre 2025

By

giovanni capuano
Continue Reading