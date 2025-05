Fabregas, il Como fa muro alla Roma: il tecnico sta bene in riva al lago, ma a Trigoria sperano nel colpo di scena

La Roma non molla la presa su Fabregas: è lui il nome preferito per il post Ranieri, ma il Como fa muro: il tecnico per loro è incedibile

Il Como si gode una stagione straordinaria chiusa con un inatteso decimo posto in Serie A, ma deve anche fare i conti con il forte interesse della Roma per Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo, legato al club lariano da un contratto fino al 2028 e ormai perfettamente inserito nella realtà lombarda e familiare di Lugano, è considerato incedibile sia dalla società che dai tifosi. Il Como ha già respinto un’offerta del Bayer Leverkusen poche settimane fa e appare determinato a fare lo stesso con il corteggiamento giallorosso. La società punta forte su Fabregas non solo per il presente ma anche per il futuro: l’ex campione del mondo è anche azionista del club e partecipa attivamente alla costruzione della rosa, contattando personalmente i giocatori e illustrando loro il progetto. L’interesse per Yeremay Hernandez del Deportivo ne è un chiaro segnale, anche se l’operazione è complicata da una clausola da oltre 30 milioni. Il Como, in sostanza, lo considera un “manager all’inglese”, già pienamente coinvolto nella programmazione estiva.

Tuttavia, a Roma non si arrendono. La Gazzetta dello Sport spiega che la Roma ha individuato proprio in Fabregas il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo, dopo l’addio di Daniele De Rossi e con Claudio Ranieri ora nelle vesti di senior advisor. È stato proprio Ranieri a spingere per il nome dello spagnolo, definendolo «uno degli allenatori top nei prossimi 3-4 anni». I contatti tra Florent Ghisolfi, responsabile dell’area tecnica giallorossa, e Carlalberto Ludi, ds dei lariani, sono già iniziati, ma al momento non hanno portato ad alcuna apertura. Fabregas, pur ammettendo lusinghe da club italiani e stranieri, non ha manifestato l’intenzione di lasciare il Como, a cui resta profondamente legato. Il capitano Patrick Cutrone ha dichiarato che l’allenatore ha già fissato il rientro per il 10 luglio, confermando la volontà di proseguire insieme. A oggi, quindi, Como resta casa sua, ma a Trigoria sperano ancora nel colpo di scena.